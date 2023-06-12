Боррель: мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов президента США

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине не начнутся до старта президентских выборов в США, которые состоятся в 2024 году. По его словам, которые приводит испанское издание Onda Cero, «военное противостояние разворачивалось бы совсем по-другому», если бы во главе Белого дома был Дональд Трамп, а не нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Думаю, что он (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru) ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров, — заявил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил о допустимости мирных переговоров. По его словам, для этого необходимо, чтобы Москва изменила цели специальной военной операции и отказалась от демилитаризации и денацификации Украины.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что разговор о мире между Россией и Украиной невозможен, пока продолжаются поставки оружия и обстрелы мирного населения. Также, по его словам, мирные переговоры не имеют смысла, пока Россия не достигнет своих целей.

В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Он отметил, что еще в начале конфликта озвучивал это предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и с тех пор инициатива страны по-прежнему актуальна.