Боррель: Курти и Вучич отказались совместно обсуждать ситуацию в Косово

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово, пишут «Известия». Он выразил надежду на то, что оба лидера осознают серьезность ситуации и важность проведения новых выборов в сербских муниципалитетах Косово. По его словам, стороны должны отвести от зданий органов самоуправления полицию и протестующих.

Мы провели более четырех часов сначала с премьером Курти, потом с президентом Вучичем в рамках раздельных переговоров. Общей встречи не было. Мы пытались найти решение или хотя бы путь вперед, — рассказал Боррель.

Он также призвал правоохранительные органы Косово прекратить необоснованные задержания активистов из Сербии.

Ранее Вучич заявил, что в Сербии могут пройти досрочные выборы в парламент страны, но отметил, что точная дата проведения зависит от ожидаемых разговоров с различными политическими силами республики. Сербский лидер при этом добавил, что «напряженность в обществе решается выборами». Глава государства допустил, что в этот раз напряженность могла быть создана искусственно для продвижения интересов третьих лиц.