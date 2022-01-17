Боррель исключил превентивные санкции Евросоюза против РФ

ЕС не станет вводить против России превентивные санкции в связи с ситуацией вокруг Украины. Подобный вариант исключил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. Он подчеркнул, что такой проект готовится только на случай эскалации, сообщает РИА Новости.

Речь о превентивных санкциях не идёт... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации, — сказал Боррель.

При этом он подчеркнул, что в случае агрессии против Украины последуют жёсткие меры.

Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над санкциями продолжается, — уточнил Боррель.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и ход мирного процесса. Стороны отметили, что дальнейшую эскалацию агрессии способны предотвратить ограничительные меры, в том числе превентивного характера.