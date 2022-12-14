Боррель: идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС

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Жозеп Боррель

Идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла поддержки со стороны министров иностранных дел стран — членов ЕС на прошедшем 12 декабря заседании в Брюсселе, признал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он уточнил, что полемика о создании юридических институтов по типу Международного уголовного суда (МУС) не принесла конкретных результатов, передает РИА Новости.

Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата. <...> Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа, — заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС все же подчеркнул, что «для борьбы с безнаказанностью» Союз «должен делать больше».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициативы по «трибуналу» по Украине или репарациям нелегитимны. По словам министра, если подобные решения будут приняты, то это будет дискредитация Генеральной Ассамблеи ООН, ее репутации и функций.