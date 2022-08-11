Боррель: европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины Глава дипломатии ЕС Боррель: европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Жозеп Боррель

Европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины, заявил в интервью испанской газете El País верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, ситуация вокруг Украины «напрямую затрагивает» Европу, которая «делает все возможное для переговоров» наряду с военной поддержкой Украины.

Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений, — добавил Боррель.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины после реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%. По его словам, в таком случае у европейцев возникнут сомнения в эффективности антироссийских санкций, вводимых Западом.

Также известно, что большинство жителей стран Европы не поддерживают новые антироссийские санкции, если они ухудшат уровень жизни населения. Так, неоправданной мерой рестрикции считают 63% французов, 59% итальянцев, 54% жителей Германии и Испании и 47% британцев. В поддержку санкций высказались 27% жителей Франции и Италии, 34% и 35% жителей Германии и Испании и 38% британцев.