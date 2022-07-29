Боррель: Европа в будущем перестанет закупать российский газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз в будущем перестанет закупать российский газ, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозем Боррель. По его словам, которые прозвучали в эфире телеканала Television Espanola, сначала Европа откажется от угля, потом от нефти, а для газа при этом нужны более долгие сроки.

Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которую построили от России, — отметил глава дипломатии ЕС. — Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40% до 0% в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ, — полагает он.

Боррель добавил, что Россия может продавать свой газ, но не обязательно торговать при этом именно с Евросоюзом. Он обратился с призывом к европейским странам начать добровольную экономию энергии, чтобы потом не пришлось вводить для этого обязательные правила.

Ранее Боррель заявил, что Европа должна проявить стратегическое терпение, поскольку для достижения желаемого эффекта от антироссийских санкций может потребоваться много времени. По его словам, последствия введенных рестрикций могут быть не заметны сейчас. Тем не менее ограничительные меры уже начинают приносить результат, который станет виден еще больше в ближайшие месяцы.