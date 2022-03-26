Боррель: Европа сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Европе по силам отказаться от поставок газа из России в течение ближайших двух лет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передаёт Sky News Arabia. Он отметил, что речь идёт не о полном отказе от сырья из РФ, а о диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

В течение двух лет Европа откажется от российского газа. Европейские государства стремятся диверсифицировать источники газа в Европу и снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его, — сказал Боррель.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее сообщила, что импорт энергоносителей из России в страны Евросоюза, который, по разным оценкам, достигает 22% от общего объёма, чрезвычайно сложно мгновенно заменить на поставки из других стран. Она добавила, что ЕС, помимо энергоносителей, импортирует из России никель, кобальт и ванадий.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отмечал, что ЕС потребуется от пяти до семи лет для того, чтобы снизить критическую зависимость от импорта российского газа и перейти на доставку топлива от других поставщиков. Он также отметил, что ни у Катара и ни у кого другого в мире нет возможностей помочь Европе заменить поставки энергоносителей из РФ.