Боррель: ЕС не сможет помешать России продавать нефть в другие страны

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС не сможет помешать России продавать нефть третьим странам с введением частичного эмбарго. Несмотря на это, России придётся искать других клиентов и снижать цены, передаёт РИА Новости.

Мы не можем помешать России продавать нефть другим странам, мы не обладаем такими возможностями, но мы являемся главными клиентами России, — подчеркнул Боррель.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза и будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию. Однако часть ежегодных поступлений Россия сможет сохранить за счет поставок в Венгрию, Словакию и Чехию.

В свою очередь эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что запрет на поставки морским путём вынудит РФ нарастить торговлю сырьём в Азии, особенно в Индии и Китае. Нынешнее же решение ЕС вызовет дополнительный рост цен и ещё больший дефицит углеводородов во всём мире, что позволит РФ компенсировать потери из-за санкций ЕС благодаря продажам меньших партий, но по более выгодным ценам.