Боррель: ЕС 16 мая не сможет договориться о нефтяном эмбарго против России Боррель: ЕС не сможет договориться к 16 мая по вопросу нефтяного эмбарго из-за разногласий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Главы МИД Евросоюза (ЕС) не смогут разблокировать в понедельник 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России ввиду серьёзных разногласий, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передаёт ТАСС. По его словам этот вопрос всё равно будет обсуждаться, однако никаких гарантий касательно соглашения нет.

Мы, конечно, будем обсуждать это (нефтяное эмбарго — NEWS.ru), и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна, — сказал он.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто во вторник, 10 мая, заявил, что после экстренных переговоров премьер-министра Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ожидает новых предложений о том, как планируется обеспечить энергетическую безопасность страны в случае введения эмбарго на поставки нефти из России. По словам Сийярто, Орбан детально проинформировал фон дер Ляйен о том, как санкции в отношении российского топлива повлияют на Венгрию.

13 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса. Политики в Европе были готовы отказаться от некоторых мер в новом проекте ограничений в надежде на то, что Будапешт ещё получится убедить.