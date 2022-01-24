Боррель: ЕС не планирует вводить новые санкции против России

Евросоюз не планирует объявлять какие-либо санкции против России по итогам встречи глав МИД, которая состоится 24 января, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее, по его словам, процесс подготовки таких ограничительных мер продолжается. Консультации ведутся с США и другими партнёрами ЕС, сообщает РИА Новости.

Мы не собираемся объявлять о каких-либо конкретных мерах, — сказал Боррель.

Также он добавил, что ЕС не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины и не видит для этого причин. По словам Борреля, «не стоит драматизировать ситуацию, пока идёт переговорный процесс». Евросоюз выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину эвакуации дипломатов с Украины.

Ранее Боррель рассказал, что ЕС не станет вводить против России превентивные санкции в связи с ситуацией вокруг Украины. Он подчеркнул, что такой проект готовится только на случай эскалации. В случае агрессии против Украины последуют жёсткие меры, подытожил Боррель.

В свою очередь высокопоставленный представитель ЕС отметил, что в Евросоюзе пока нет единого согласованного пакета санкций, который могли бы ввести против РФ в случае обострения ситуации на востоке Украины.