Боррель: ЕС не может конкурировать с США в господдержке

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Жозеп Боррель

Евросоюз не может конкурировать с США в плане государственной поддержки для частных компаний, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, закон о снижении инфляции (IRA), принятый Штатами в августе, предусматривает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Мы не хотим и не можем вступать в конкурентную борьбу на основе государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. У ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями <...> в США, и принятие политики, аналогичной США, на уровне государств — членов (ЕС), может фрагментировать наш внутренний рынок, — написал он.

Жозеп Боррель подчеркнул, что закон наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях с США и противоречит правилам ВТО.

Ранее издание Die Welt сообщило, что ответные меры, которые может принять Евросоюз на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), способны привести к торговой войне между близкими союзникам. При этом в Европе готовятся ответить на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» президента США Джо Байдена.