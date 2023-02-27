Боррель: ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине

Фото: Lev Radin/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что странам ЕС пришлось нарушить табу не поставлять смертоносное оружие из-за событий на Украине, пишет Financial Times. Спустя три дня с начала боевых действий он предложил использовать деньги союза на отправку оружия Киеву, подчеркнув, что так можно делать при реальных боевых действиях.

Если мы смогли использовать эти деньги для оказания поддержки Мозамбику, Мали или кому-то еще, почему, черт возьми, мы не можем сделать это для Украины? Объясни мне! Потому что мы не поставляем смертоносное оружие? Ну, мы не поставляем летальное оружие, потому что нет войны. Если будет война, им нужно смертоносное оружие, не так ли? — размышлял Боррель.

По его словам, 27 февраля 2022 года представители Евросоюза предложили ему передать Украине €50 млн, однако он лишь усмехнулся и назвал цифру в 10 раз больше — €500 млн. При этом он допустил, что и этих денег может не хватить. В конечном счете деньги были переданы из Европейского фонда мира, а бюджет Евросоюза остался нетронутым.

Ранее представительница Еврокомиссии Верле Нейтс рассказала, что выделенные для Украины средства в размере €18 млрд пойдут на выплату пенсий и зарплат украинцам. По ее словам, она также будет использована для поддержания работы госучреждений: школ, больниц, жилья для временно перемещенных лиц.

Нейтс отметила, что благодаря этому ЕК стала первым международным партнером Украины, который гарантировал устойчивый приток средств в страну в 2023 году.