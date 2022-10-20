Боррель: ЕС начал развертывать миссию на границе Армении и Азербайджана

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил перед началом европейского саммита, что Евросоюз начал развертывать миссию по мониторингу ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает РИА Новости. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сомневается в необходимости продлевать миссию ЕС на границе, но не исключил такой возможности.

Сегодня началось развертывание этой миссии, — заявил Боррель.

Ранее стало известно, что главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении и Азербайджана. В регион направлено 40 наблюдателей.

14 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров в Астане с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.