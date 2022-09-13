Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее

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Жозеп Боррель

Евросоюз хотел бы добиться мирных переговоров по Украине как можно скорее, но финальное решение должен принять Киев, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента, он добавил, что не может давать советов президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает РИА Новости.

Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше, — сказал Боррель.

По словам Борреля, переговоры о мире начинаются тогда, когда это позволяют условия, а не просто так.

11 сентября Владимир Зеленский заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Москвой. Он отказывается разговаривать «с теми, кто выдвигает ультиматумы».

Россия же, по заверениям главы МИД Сергея Лаврова, не отказывается от диалога с Украиной. Однако чем больше он откладывается, тем сложнее будет Москве и Киеву договориться, отметил министр.