Боррель: ЕС пока не готовит новых санкций против России

https://static.news.ru/photo/94623bb8-a113-11eb-94fb-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

Евросоюз в данный момент не планирует расширять санкции в отношении России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций, — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что на заседании глав МИД обсуждались обострение ситуации в Донбассе и высылка чешских дипломатов. Никто из министров тему новых санкций не поднимал. Однако всё может измениться, отметил политик.

Боррель добавил, что ЕС выразил полную солидарность с Чехией в вопросе высылки российских дипломатов. Но, по его словам, со стороны Праги не было просьб к остальным странам сообщества последовать её примеру.

18 апреля чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами и причастности к взрывам на военном складе в Моравии в 2014 году.

Москва в ответ признала персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД страны назвали это большим ударом по дипмиссии. Речь идёт о фактическом закрытии посольства.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Чехии своими действиями нанесли удар по собственной дипмиссии, а также по двусторонним отношениям с Россией. Она также подчеркнула, что высылка чешских дипломатов — не выбор Москвы, а ответные меры.