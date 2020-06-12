Борис Джонсон возмутился нападением радикалов на полицию в Лондоне

https://static.news.ru/photo/fd140204-adad-11ea-86af-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением. Он возмутился нападением праворадикалов на сотрудников правоохранительных органов в Лондоне.

Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании, и мы должны работать над тем, чтобы это было именно так, — цитирует его РИА Новости.

Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов прибыли в центр столицы Великобритании для защиты памятников от движения Black Lives Matter (BLM). Последние, узнав об этом, отменили свою акцию протеста. Спустя несколько часов фанаты начали закидывать полицейских бутылками и банками из-под алкогольных напитков. На данный момент задержаны пять человек.

Как информировал NEWS.ru, в Париже почти 3 тысячи человек будут участвовать в марше против расизма.