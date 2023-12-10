Борису Джонсону предрекли возвращение на пост премьера Великобритании Daily Mail: Борис Джонсон может вновь занять пост премьера Британии

Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон может вернуть себе пост главы правительства, пишет издание Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей партии консерваторов. Отмечается, что депутаты, настроенные против действующего премьер-министра Риши Сунака, пытаются дестабилизировать его положение из-за ряда инициированных им отставок.

Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, которые вынашивают члены парламента от партии тори. Рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем, — пишет издание.

Так, ряд депутатов намерены вмешаться в ход голосования в палате общин из-за новых отставок членов правительства. Один из сторонников этого плана признался, что желает «разгромить» правительство Сунака и сделать лидером того, кто мог бы сократить разрыв с лейбористами.

Многие тори уверены, что только возвращение Джонсона спасет их партию от провала на предстоящих выборах, пишет газета. Консерваторы обеспокоены снижающимися рейтингами и ростом популярности популистской партии известного идеолога Brexit Фараджа.

Сам Борис Джонсон ранее заявлял, что со следующего года присоединится к телеканалу GB News в качестве ведущего и обозревателя авторской политической программы. На телеканале отметили, что экс-премьер создаст и представит новую передачу, «демонстрирующую мощь Британии во всем мире».

Джонсон объявил о своем уходе с поста депутата парламента от Консервативной партии в июне 2023 года. Это решение было принято после оглашения результатов независимого расследования о проведении вечеринок на Даунинг-стрит во время пика пандемии COVID-19. По этой же причине 7 июля 2022 года он ушел с поста премьер-министра и главы Консервативной партии.