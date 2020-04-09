Бориса Джонсона перевели из реанимации

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Европейский союз приветствует публикацию Организации по запрещению химического оружия и генерального секретаря ООН по расследованию и идентификации применения в 2017 году химического оружия в Сирии. Об этом от имени ЕС сообщил высокий представитель по иностранным делам Жозеп Боррель.

Доклад ОЗХО был сделан накануне, 8 апреля. Её эксперты пришли к выводу, что за применением химоружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска. Мы полностью поддерживаем выводы и...