Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в больнице с коронавирусом, идёт на поправку. Его перевели из реанимации в обычную палату.
Врачи будут внимательно следить за состоянием политика на раннем этапе выздоровления, рассказали в канцелярии правительства. Руководитель кабмина находится в отличном настроении.
О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.
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