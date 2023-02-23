Борис Джонсон заявил о намерении занять очень высокий пост Джонсон заявил, что рассматривает возможность стать генсеком НАТО

Фото: Boris Johnson/via Globallookpress.com

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. В ходе интервью украинскому телеканалу «Рада» британский политик подчеркнул, что сейчас Североатлантический альянс «крепок как никогда».

Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда, — сказал экс-премьер Соединенного Королевства.

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Он выразил уверенность, что в Альянсе к этому времени ему подберут замену. О том, что Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, истекающий в сентябре 2023 года, 12 февраля рассказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Глава Альянса уже трижды продлевал срок полномочий и остается на посту генсека почти девять лет.

Ранее издание The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV сообщило, что сотрудники аппарата экс-премьера Великобритании, на тот момент еще Джонсона, занимались сексом на его скандальной вечеринке в разгар пандемии коронавируса. Вечеринка состоялась в апреле 2021 года, за день до похорон мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.