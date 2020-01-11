https://static.news.ru/photo/566007ca-347f-11ea-b228-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал произошедшую в Тегеране авиакатастрофу с украинским самолётом Boeing 737. Его слова были обнародованы в субботу, 11 января.

По мнению британского премьера, трагедия в Иране доказывает необходимость в деэскалации напряжённости на территории Ближнего Востока. Признание официальным Тегераном вины в катастрофе, отмечает Джонсон, — это один из первых шагов к миру.

Политик говорит, что расширение конфликта может привести только к одному — к увеличению количества жертв и потерь.

Важно, чтобы лидеры нашли дипломатические способы решения разногласий. Британия сотрудничает с международными партнёрами, в том числе с Канадой и Украиной, с тем, чтобы обеспечить прозрачное и независимое расследование, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.