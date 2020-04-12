Борис Джонсон выписался из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находился в больнице из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, выписан.
Сейчас политик находится в загородной резиденции,
Ранее NEWS.ru писал, что Борис Джонсон, находящийся в больнице с коронавирусом, идёт на поправку. Его перевели из реанимации в обычную палату. Врачи будут внимательно следить за состоянием политика на раннем этапе выздоровления. Руководитель кабмина находится в отличном настроении.
О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин.
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