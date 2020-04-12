Борис Джонсон впервые обратился к соотечественникам после болезни

https://static.news.ru/photo/a82c3cd8-7cd0-11ea-8343-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Глава британского кабмина Борис Джонсон поблагодарил медиков за помощь во время болезни. Политика госпитализировали с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Примерно через неделю чиновник выписался из лечебного учреждения.

После выздоровления премьер-министр записал видеообращение к соотечественникам. Он призвал подданных королевства оставаться дома на время вспышки заболевания.

Усилия миллионов людей по всей стране, чтобы остаться дома, стоят того. Вместе мы преодолеем этот вызов, как мы преодолели так много проблем в прошлом, — заявил Джонсон со своей официальной страницы в социальной сети Twitter.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля 2020 года. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию.

Обязанности главы кабинета министров временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус может передаваться в воздухе на расстояние до 4 метров. Китайские учёные провели исследование, согласно которому частицы вируса были обнаружены в 13 футах от больного и оставались там в течение нескольких часов.