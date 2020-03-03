Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен уйти в декрет после рождения ребёнка.
Председатель британского правительства его подруга Керри Саймондс ранее объявили о том, что в конце прошлого лета состоялась их помолвка. Кроме того, 55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс сообщили, что в начале лета станут родителями.
Как
Почти наверняка да, — заявил Джонсон.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер «раздавлена» информацией о помолвке политика и его любовницы Кэрри Саймондс.
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