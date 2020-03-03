https://static.news.ru/photo/e0044ad0-5d70-11ea-ab21-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен уйти в декрет после рождения ребёнка.

Председатель британского правительства его подруга Керри Саймондс ранее объявили о том, что в конце прошлого лета состоялась их помолвка. Кроме того, 55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс сообщили, что в начале лета станут родителями.

Как передаёт РИА Новости, на вопрос журналистов о том, намерен ли он уйти в декрет, тем самым подав пример другим «молодым» отцам, премьер-министр ответил утвердительно.

Почти наверняка да, — заявил Джонсон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер «раздавлена» информацией о помолвке политика и его любовницы Кэрри Саймондс.