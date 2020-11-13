Борис Джонсон ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

https://static.news.ru/photo/e7aeaa32-8d8b-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом. При этом симптомов заболевания у британского политика нет.

Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушёл на самоизоляцию. Он продолжит работать (в своей резиденции) на Даунинг-стрит, в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса. Премьер-министр чувствует себя хорошо и не демонстрирует симптомов COVID-19, — говорится в сообщении, распространённом канцелярией главы правительства, которое приводит агентство PA.

В апреле Джонсон уже был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Лондона. Тогда болезнь протекала в лёгкой форме, он продолжал исполнять обязанности по видеосвязи. Также коронавирус был обнаружен у ряда членов правительства и членов королевской семьи.

За минувшие сутки в мире заболели коронавирусом около 590 тыс. человек, общее число заражённых превысило 53,76 млн. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как писал NEWS.ru, новый глава Минтранса РФ Виталий Савельев заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. Об этом рассказали представители ведомства.