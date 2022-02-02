Борис Джонсон рассказал свою версию телефонной беседы с Путиным

В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил глубокую озабоченность ситуацией на украинской границе и «деятельностью России». При этом главы двух государств согласились, что обострение ситуации не является целью обеих сторон. Об этом сообщила канцелярия премьера на официальном сайте.

Премьер-министр подчеркнул необходимость найти путь вперёд, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Любое дальнейшее продвижение России на территорию Украины было бы трагическим просчетом, — сказано в пресс-релизе.

Британский премьер также акцентировал внимание на том, что стороны не раз находили общий язык при обсуждении серьёзных международных проблем, включая борьбу с глобальным потеплением, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном.

Джонсон добавил, что согласно политике «открытых дверей» НАТО, все европейские демократии имеют право стремиться к членству в Альянсе, что в полной мере относится и к Украине. Он добавил, что НАТО является оборонительным союзом.

Эту идею не раз критиковал российский президент, который в своих выступлениях напоминал, что в уставе Альянса нет понятия «политика открытых дверей». Он предположил, что речь может идти о процедуре принятия нового члена в случае согласия всех членов военного союза.

Разговор двух политиков состоялся сегодня вечером. Владимир Путин изложил подходы по данным вопросам и подчеркнул, что Киев систематически нарушает Минские соглашения. Он также отметил нежелание НАТО принять во внимание позицию Москвы со ссылками на «политику открытых дверей» Альянса.

Ранее Джонсон заявил, что в случае вторжения России на Украину в отношении Москвы будут введены санкции. Британский лидер добавил, что кризис вокруг Украины ещё можно урегулировать дипломатическим путём.