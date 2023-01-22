Борис Джонсон приехал в Бучу

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в украинский город Буча, передает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на местные СМИ. Канал также опубликовал видео, на котором политик в окружении людей стоит на улице города.

Борис Джонсон — в Буче, — указано в сообщении.

13 января издание The Guardian сообщило, что бывший премьер Великобритании планирует поездку на Украину, чтобы посетить президента страны Владимира Зеленского. По информации газеты, высокопоставленные консерваторы опасаются, что поездка может подорвать авторитет действующего главы кабмина королевства Риши Сунака.

Другая часть парламентариев полагает, что визит Джонсона — пиар-ход. Они высказали мнение, что бывший глава кабмина Британии благодаря поездке может стать более привлекательным оратором для последующих международных выступлений.