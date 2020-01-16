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Парламент Украины приостановил рассмотрение предложенных президентом Владимиром Зеленским поправок в конституцию о децентрализации. По мнению депутатов, документу необходима доработка.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил, что речь идёт о положениях, касающихся полномочий префектов. При этом он отметил, что это практически единственное замечание к проекту. Зеленский согласен с мнением...