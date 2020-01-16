Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 января будет присутствовать на конференции, посвящённой урегулированию ливийского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь политика.
Мероприятие пройдёт в столице ФРГ Берлине, сообщили ранее в немецком кабинете министров.
Как писал NEWS.ru, участие в конференции также примут генсек ООН Антониу Гутерриш, глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и представители Франции, КНР, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен