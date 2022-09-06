Отъезд Бориса Джонсона из резиденции на Даунинг-стрит попал на видео Борис Джонсон покинул резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон с женой Кэрри Джонсон

Бывший премьер Британии Борис Джонсон с женой Кэрри Джонсон покинул резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. Джонсон был премьером страны с 24 июля 2019 года по 5 сентября 2022 года. На посту его сменит экс-глава МИД Лиз Трасс.

5 сентября Трасс избрана новым премьер-министром страны. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи после избрания Трасс поблагодарила бывшего главу кабмина Бориса Джонсона за реализацию Brexit, за победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, за борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России.

Ранее Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».

Джонсон поздравил свою преемницу с победой на выборах главы Консервативной партии. Он выразил уверенность, что у Трасс есть правильный план по преодолению экономического кризиса, с которым столкнулась страна.