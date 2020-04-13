Борис Джонсон перед выпиской из госпиталя сдал повторный анализ на COVID-19

https://static.news.ru/photo/33794d48-7d86-11ea-9e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона не стал спекулировать на тему возвращения политика к исполнению рабочих обязанностей. Он пояснил, что в этом вопросе глава кабмина будет прислушиваться к советам врачей.

Джонсон перед выпиской из госпиталя ещё раз сдал анализ на наличие коронавируса в организме, его результат оказался отрицательным. Британский премьер продолжает восстанавливать силы в своей загородной резиденции Чекерс.

За спасение своей жизни Джонсон поблагодарил медиков. Политик признал, что «исход был непредсказуем», писал NEWS.ru.