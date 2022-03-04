Борис Джонсон обратился к гражданам Украины на мове

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам Украины, Видео опубликовано на канале кабинета министров на YouTube. Часть речи Джонсон произнёс на украинском языке.

Я хочу обратиться непосредственно к украинцам, которые находятся здесь, в Великобритании, и к тем, кто сейчас на Украине и в соседних странах, — начал своё обращение на мове Джонсон.

Он заявил, что события на Украине представляются ему «кощунством» и он крайне подавлен из-за всего происходящего. Премьер рассказал, что Британия организовала программу по воссоединению семей, которая предполагает упрощённый въезд на территорию страны членов семей тех украинцев, которые живут в Великобритании. Также правительство выделит 20 млн фунтов на оказание гуманитарной помощи.

Джонсон также отметил, что большинство стран мира стараются поддержать украинцев и оказать давление на президента РФ Владимира Путина. По словам политика, США и Евросоюз ввели против России столь масштабные санкции, каких не было ещё никогда.

Путин сделал огромный просчёт. Свободный мир един в решимости противостоять варварству, — подчеркнул Джонсон.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории сопредельного государства.

В ответ на это Запад объявил о новой витке санкций в отношении РФ. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».