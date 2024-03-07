Борис Джонсон назвал героем своего отца, сломавшего нос жене

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг все обвинения о домашнем насилии в адрес его отца Стэнли Джонсона и назвал его героем, несмотря на подтвержденную историю о том, что Стэнли сломал нос матери Бориса Шарлотте, передает Mirror. Издание отмечает, что на британском телевидении 7 марта состоится премьера сериала о детстве политика.

Стэнли Джонсон через адвокатов подтвердил, что действительно сломал нос супруге во время ссоры. Однако мужчина настаивает, что это был единичный и случайный момент.

Для протокола, мы, четверо детей, никоим образом не признаем такую характеристику брака наших родителей. Он был героическим отцом и остается им до сих пор, — говорится в заявлении детей.

Мать Бориса Джонсона умерла в 2021 году. До этого она участвовала в написании книги «Игрок» Тома Бауэра, где впервые и рассказала об этой ссоре. Тогда полиция пришла к Стэнли, чтобы он прокомментировать инцидент, но мужчина заявил, что не читал книгу.

Ранее стало известно, что переговоры между Россией и Украиной в 2022 году сорвал Борис Джонсон, занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании. По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, Джонсон пошел на такой шаг по требованию США.