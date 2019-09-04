https://static.news.ru/photo/9eb836b4-cf08-11e9-a44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Британский премьер Борис Джонсон заявил о намерении провести 15 октября внеочередные выборы в Палату общин парламента страны.

Причиной стал демарш оппозиции. Она хочет провести через Палату общин законопроект, который открыл бы возможность для выхода Соединённого Королевства из состава ЕС не 31 октября, а позднее. Также он предполагает блокировку возможности Brexit без сделки с Брюсселем.

Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придётся высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября, — заявил премьер-министр Великобритании, слова которого приводит ТАСС .

Лидер оппозиционной Лейбористcкой партии Джереми Корбин в ответ сообщил, что не поддастся на уловки Джонсона.

Ранее британский премьер заявлял, что выступает против идеи проведения внеочередных парламентских выборов. Джонсон называл бессмысленным откладывание выхода страны из состава Евросоюза, писал News.ru.