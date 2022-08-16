Борис Джонсон показал обнаженный торс Борис Джонсон на отдыхе показал грудные мышцы, к чему призывал лидеров G7

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон показал обнаженный торс на одном из пляжей в Греции, фотографии опубликовала британская газета The Sun. Предполагается, что снимки были сделаны в отдаленном месте, о котором знают даже не все местные жители.

Джонсон с семьей выбрали для отдыха пляж на острове Эвия недалеко от Афин. Очевидцы рассказали, что в тот день было очень жарко, поэтому чета пробыла там недолго. Местные жители сказали, что премьер-министр выглядел расслабленным, когда читал книгу, в то время как его двухлетний сын Уилф купался.

О том, что Джонсон уехал отдыхать в Грецию, стало известно 14 августа. Тогда в Сети появились фото премьера и его супруги Керри Сайммондс в одном из супермаркетов в городе Неа-Макри в Восточной Аттике. Официально политик не сообщал о своем отдыхе.

В конце июня на саммите G7 политики вспоминали российского президента Владимира Путина и его фото с обнаженным торсом, рассуждая, стоит ли им самим раздеться для снимка. Тогда Джонсон предложил оголиться, чтобы показать всему миру, что западные лидеры круче Путина. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал коллегу и призвал устроить «показ верховой езды с голым торсом».