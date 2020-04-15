Борьба со смертельным патогеном Ксилелла может обойтись в €20 млрд

https://static.news.ru/photo/6a68e8e4-7ecc-11ea-b1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chikilino /pixabay.com

Доктор Мария Сапонари из Института по устойчивой защите растений Национального исследовательского совета Италии сообщила, что борьба со смертельным патогеном Ксилелла, который поражает оливковые деревья в Южной Европе, может обойтись в €20 млрд в ближайшие 50 лет.

Учёные отметили, что бактерия Ксилелла поражает оливковые плантации основных поставщиков оливкового масла — Италии, Греции и Испании. Это страны поставляют на рынок около 95% масла.

Это оказало серьёзное влияние на местную экономику и рабочие места, связанные с сельским хозяйством. И я ожидаю, что, если цены вырастут, это скажется, прежде всего, на потребителях, — привели слова биолога Кевина Шнайдера из Вагенингенского университета в Нидерландах на портале bbc.com.

Ранее NEWS.ru писал о том, что употребление оливкового масла не только полезно диабетикам, но и улучшает их состояние, считают диетологи. Также больным диабетом рекомендуется употреблять семечки, авокадо и орехи.