Бондаренко: победа Туска в Польше не повлияет на импорт зерна с Украины

Фото: Tomasz Gzell/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Глава польской оппозиции Дональд Туск в случае победы на парламентских выборах вряд ли доведет до того, что в вопросах украинского зерна Варшава полностью подчиниться интересам Брюсселя, заявил в комментарии NEWS.ru политолог, директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко. Эксперт уверен, что Туск не пойдет против интересов фермеров, представляющих в Польше влиятельную силу.

Относительно зерна, полагаю, что все останется без изменений. Туск, возглавляющий большую разношерстную коалицию, не станет выступать против влиятельных экономических сил в стране — фермеров. Польша в значительной степени аграрная страна. Возможно, он приоткроет калитку, то есть вынужден учитывать статус-кво, который сейчас сложился в Польше, — пояснил Бондаренко.

Политолог уверен, что отношение к теме российско-украинского конфликта никак не изменится в политике, независимо от того, какая из двух партий — «Право и справедливость» или «Гражданская платформа» — придет к власти.

Обе эти партии являются антироссийскими, хотя с разными акцентами. «Право и справедливость» выступает за жесткую русофобскую политику, тогда как представители «Гражданской платформы» более европеизированы и ориентированы на Брюссель и Германию, — сказал эксперт.

Бондаренко уверен, что если «Гражданская платформа» придет к власти, они, вероятно, будут относиться к России более европейским образом, в частности, в сфере миграционных вопросов.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что любой исход выборов в Польше не повлияет на отношение к вопросу поддержки Украины. Варшава претендует на роль гегемона в Евросоюзе, и даже если США уменьшат свое влияние на Украине, то Польша возьмет эту роль на себя как главный представитель интересов Вашингтона, заявлял эксперт.