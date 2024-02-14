«Бомж с вокзала»: экс-советник Кучмы Соскин о Зеленском Соскин: интервью Путина Карлсону сделало Зеленского бомжом с вокзала

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский походит на бомжа с вокзала после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он добавил, что украинское государство «смыло» из мировой повестки.

Нас уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала, — заявил Соскин.

Он отметил, что интервью Путина посмотрели около полумиллиарда человек во всем мире. По словам Соскина, после этого изменилась геополитическая реальность, в которой Украина «полностью стерта».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что подлинный интерес к интервью российского лидера Карлсону объясняется потребностью американских избирателей в «реалистичных оценках» происходящего в мире и, в частности, в России.

Так, американцы ранее выразили мнение по поводу интервью президента РФ. По словам журналиста и телеведущего Джои Маннарино, он в «любой день выберет Путина, а не Байдена», так как российский лидер всегда ставит интересы страны на первое место, в отличие от главы Белого дома. При этом пользователи Twitter (X) отметили, что Путин «исключительно хорошо информирован и патриотичен».