https://static.news.ru/photo/a35bb024-e2c2-11e9-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самодельное взрывное устройство обнаружено в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Инцидент произошёл в городе Макеевке.

Опасный предмет был найден во время патрулирования улиц представителями Народной милиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя силового ведомства.

По его словам, на место ЧП прибыла сапёрная группа. Бомбу в целях безопасности было решено уничтожить на месте.

Ранее в турецкой провинции Адана, как писал News.ru, десятки человек пострадали при детонации самодельного взрывного устройства. Бомба взорвалась, когда мимо неё проезжал перевозивший полицейских автобус.