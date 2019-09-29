Самодельное взрывное устройство обнаружено в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Инцидент произошёл в городе Макеевке.
Опасный предмет был найден во время патрулирования улиц представителями Народной милиции, сообщает
По его словам, на место ЧП прибыла сапёрная группа. Бомбу в целях безопасности было решено уничтожить на месте.
Ранее в турецкой провинции Адана, как писал News.ru, десятки человек пострадали при детонации самодельного взрывного устройства. Бомба взорвалась, когда мимо неё проезжал перевозивший полицейских автобус.