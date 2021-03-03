Бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полёт над Литвой

Стратегический бомбардировщик В-1В Военно-воздушных сил США совершил тренировочный полёт над Литвой. Об этом сообщили в военном ведомстве прибалтийской республики.
Данным полётом наш трансатлантический партнёр ещё раз наглядно продемонстрировал солидарность НАТО, союзнические обязательства по коллективной обороне и готовность оперативно реагировать на угрозы средствами сдерживания, — заявил глава Минобороны Арвидас Анушаускас.
Отмечается, что полёт был частью тренировочной операции, которая была заранее скоординирована с другими членами НАТО. Американский бомбардировщик сопровождали истребители ВВС Италии и ФРГ, дислоцированные по ротации на базе Зокняй в Литве.
Как сообщал NEWS.ru, истребитель Су-27 Военно-воздушных сил РФ 3 марта поднимался в небо над Балтийским морем, чтобы перехватить два американских бомбардировщика В-1В. Су-27 развернул американские самолёты от госграницы и благополучно вернулся на аэродром базирования.