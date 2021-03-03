Бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полёт над Литвой

https://static.news.ru/photo/9354ea8c-7c5a-11eb-b5d6-96000091f725_660.jpg Rockwell B-1 Lancer Фото: Neuwieser/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Стратегический бомбардировщик В-1В Военно-воздушных сил США совершил тренировочный полёт над Литвой. Об этом сообщили в военном ведомстве прибалтийской республики.

Данным полётом наш трансатлантический партнёр ещё раз наглядно продемонстрировал солидарность НАТО, союзнические обязательства по коллективной обороне и готовность оперативно реагировать на угрозы средствами сдерживания, — заявил глава Минобороны Арвидас Анушаускас.

Отмечается, что полёт был частью тренировочной операции, которая была заранее скоординирована с другими членами НАТО. Американский бомбардировщик сопровождали истребители ВВС Италии и ФРГ, дислоцированные по ротации на базе Зокняй в Литве.

Как сообщал NEWS.ru, истребитель Су-27 Военно-воздушных сил РФ 3 марта поднимался в небо над Балтийским морем, чтобы перехватить два американских бомбардировщика В-1В. Су-27 развернул американские самолёты от госграницы и благополучно вернулся на аэродром базирования.