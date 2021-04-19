«Большой удар»: в МИД Чехии заявили о фактическом закрытии посольства в РФ

https://static.news.ru/photo/8547094e-a10c-11eb-9e01-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Работа посольства Чехии в Москве парализована, дипмиссия фактически не работает, заявил министр иностранных дел европейской страны Ян Гамачек.

По его словам, после высылки из России почти двух третей сотрудников посольства функционировать проложил только консульский отдел.

Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем должны заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства, — сказал он в ходе брифинга, который транслировал канал Ceska Televize.

Дипломат отметил, что в диппредставительство могут перевести сотрудников генеральных консульств из других городов. Он также рассказал о конфликте с российской стороной: Москва считает, что в посольстве Чехии много сотрудников, а Прага уверена, что считать сотрудниками следует только чешских граждан.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.