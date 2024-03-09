Большой барьерный риф столкнулся со странным явлением из-за потепления Минприроды Австралии сообщило об обесцвечивании Большого барьерного рифа

Фото: Vasiliy Klimov/Global Look Press

Последствия изменения климата затронули Большой барьерный риф, заявили в Минприроды Австралии. На крупнейшем рифе разворачивается массовое обесцвечивание кораллов, первые признаки были замечены еще в 2016 году, передает The Guardian.

Этот процесс происходит при экстремальных температурах или когда уровень кислотности воды в океане выше обычного. Кроме того, подчеркивают специалисты, потепление морей угрожает месту обитания тысяч видов морских животных.

Мы знаем, что самой большой угрозой коралловым рифам во всем мире является изменение климата. Большой барьерный риф не является исключением, — передает издание слова представителя ведомства.

Ранее также сообщалось, что потеплению на планете способствуют выбросы метана на крупных свалках бытовых отходов. Анализ спутниковых данных показывает, что очаги чаще фиксируются в странах Южной Азии, а также Аргентине и Испании. Ученые уже бьют тревогу из-за неутешительных прогнозов: к 2050 году по мере роста городского населения выбросы от неуправляемых свалок могут удвоиться, «сводя на нет шансы избежать климатической катастрофы».

При этом изменение морского ландшафта в Арктике из-за глобального потепления не несет никакой угрозы, рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. По его словам, это природный процесс, который происходит на Земле уже много миллиардов лет.