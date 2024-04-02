Большое количество «азовцев» обнаружили в Харькове Подполье: бойцы «Азова» в большом количестве базируются в Харькове

Фото: МО Украины

Бойцы бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в большом количестве размещены в Харькове, заявил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев. По его словам, особенно часто их замечают по вечерам в центре города.

Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев». Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека, — отметил Лебедев.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам десять участников украинского националистического полка «Азов». Военнослужащих признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением. В 2022 году они из минометов VZ-82 обстреливали жилой массив на западной окраине Мариуполя.

До этого российские солдаты взяли в плен командира роты из бригады «Азов», который рассказал о наемниках в рядах Вооруженных сил Украины в боях в Авдеевке, передавало Минобороны РФ. В частности, в боевых действиях принимали участие канадские и грузинские бойцы.

Кроме этого уточнялось, что военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бойцов «Азова» должны были обеспечить отход основных украинский сил из Авдеевки. Однако в итоге штурмовики отступили из населенного пункта в числе первых.