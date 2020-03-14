https://static.news.ru/photo/d4ecee02-66dc-11ea-915f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти знают, что не в силах полностью остановить распространение коронавируса нового типа. Поэтому Париж старается лишь замедлить процесс, рассказал министр образования страны Жан-Мишель Бланке.

В конце концов, в общей сложности 50–70% (население Франции составляет около 65 млн человек. — NEWS.ru) населения заразится, и именно это положит конец данной угрозе, так как у большинства людей выработается иммунитет. В итоге вирус исчезает, — приводит слова чиновника радиостанция «Франс-энфо».

По последней информации, во Франции заразились коронавирусом 4499 человек, умер 91 человек.

Похожую оценку дальнейшего развития событий дали накануне в Великобритании. Английские учёные призвали власти страны срочно принять более жёсткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединённом Королевстве. По их мнению, без этого в стране заболеют миллионы людей уже в ближайшие недели.

По состоянию на 14 марта в Британии число жертв достигло 21, а заразились уже 1140 человек.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение, писал NEWS.ru.