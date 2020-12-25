Большинство жителей Германии боятся прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f6497b6a-46c4-11eb-b47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Imo/photothek.net

Социологи выяснили отношение жителей Германии к вакцинации от коронавирусной инфекции. Оказалось, что большинство опрошенных раздумывают насчёт прививки.

Так, 57% респондентов опасаются побочных эффектов. Две трети немцев хотят сделать прививку и только 19% человек категорически против вакцинации. 32% опрошенных заявили о готовности сделать прививку немедленно, а 33% жителей Германии готовы вакцинироваться после того, как будет известно о «возможных последствиях». 16% человек не приняли никакого решения, сообщает агентство dpa со ссылкой на заказанный опрос института YouGov.

Вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся в Германии с 27 декабря. В первую очередь прививку сделают лицам старше 80 лет, пациентам и сотрудникам домов престарелых, а также медицинским работникам, которые работают в условиях «повышенного риска». Всего до конца марта 2021 года планируется доставить в страну 12 млн доз вакцины.

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден вакцинировался от коронавирусной инфекции в прямом эфире. Политику сделали укол препаратом компании Pfizer. Процедуру транслировали все американские телеканалы.