Большинство украинцев выступило против выборов в разгар боевых действий 81% украинцев против президентских выборов в разгар боевых действий

Фото: МО Украины

Подавляющее большинство жителей Украины считают, что нет необходимости проводить президентские выборы в стране в разгар боевых действий. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, 81% респондентов против голосования.

По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Считают, что выборы должны проводиться, несмотря на войну, 16%, — сказано в публикации.

Вместе с этим 65% украинцев, как и до этого, негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают идею только 29% респондентов. Кроме того, 88% опрошенных ответили, что на Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами ЕС.

Срок президентства Владимира Зеленский истекает 20 мая 2024 года. Ранее РИА Новости писали, что он согласился под давлением Запада на проведение выборов на Украине в 2024 году и намерен побороться за переизбрание. Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с агентством рассказал, что изначально Зеленский не был настроен на проведение выборов, но «из-за рубежа последовал приказ».