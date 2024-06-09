Жители Германии сообщили, хотят ли они вернуть обязательный призыв в армию YouGov: 60% жителей Германии хотят вернуть обязательный призыв в армию

Фото: Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

60% жителей Германии выступают за введение обязательного призыва в армию: 32% считают, что он должен быть частичный и 28% — полный, выяснил по результатам опроса институт маркетинговых исследований YouGov. Против воинской повинности выступают 32% респондентов, а 8% отказались отвечать на вопрос. Всего было опрошено 2295 граждан Германии, пишет газета Die Welt.

Обязательная военная служба в большей степени поддерживается мужчинами — 64% и находит большую поддержку среди граждан с низким школьным образованием — 67%, — подчеркивает издание.

Die Welt также напомнил, что воинский призыв в стране прекратился в 2011 году, однако Вооруженные силы Федеративной Республики Германия не могут привлечь на рынок труда достаточное количество молодых. Как сообщается, Министерство обороны ожидает, что планы НАТО «предсказуемо» потребуют увеличения целевой численности немецкого личного состава с 203 тысяч до, «как правило, значительно более 272 тысяч солдат».

Ранее заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе заявил, что Вооруженные силы Германии планируют значительно увеличить число резервистов в свете вооруженного конфликта на Украине. По его словам, необходимо адаптировать резерва к текущим вызовам политики безопасности, чтобы те смогли усиливать или заменять действующие войска по поле битвы.