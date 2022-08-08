Большинство европейцев не поддерживают антироссийские санкции YouGov: большинство европейцев не поддерживают антироссийские санкции

Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Большинство жителей стран Европы не поддерживают новые антироссийские санкции, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования компании YouGov. Исследование проходило с 22 июня по 11 июля, в котором приняли участие 7878 человек из нескольких европейских стран.

Согласно нему, 63% опрошенных французов считают рестрикции неоправданной мерой с учетом возможных последствий. Санкционную политику поддерживают, несмотря на рост стоимости жизни, лишь 27% жителей Франции. Вторая строчка принадлежит Италии, где против санкций высказались 59%. За рестрикции выступают 27% опрошенных итальянцев.

Третье и четвертое место занимают Германия и Испания, где рестрикции против России не одобряют 54% респондентов, а 34% и 35% соответственно поддерживают их. Британцы также высказались против антироссийских санкций на фоне рекордной инфляции — 47%. Поддержали их 38% респондентов.

Наиболее радикальными оказались поляки. Отказаться от санкций готовы 45% респондентов, а 39% выразили готовность продолжить санкционной давление на Москву.

Ранее в Европарламенте признали, что антироссийские санкции вредят Западу больше, чем Москве. Тогда депутат ЕП Эникё Дьёри указала, что сближение Москвы и Пекина только увеличивает дистанцию между этими двумя блоками и европейскими партнерами.