Большинство британцев выступили за отставку Джонсона Opinium: 59% британцев высказались за отставку Джонсона

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Борис Джонсон

Больше половины подданных Великобритании поддерживают отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщает The Guardian со ссылкой на данные опроса Opinium, опубликованные за несколько часов до голосования среди консерваторов по вотуму недоверия главе правительства. Около трети (28%) британцев надеются на то, что он сохранит свой пост.

Согласно результатам опроса, 59% британцев выступают за отставку Джонсона. Если учитывать лишь мнение сторонников Консервативной партии, то 34% из них уверены, что настало время сменить премьера, в то время как 53% считают, что он должен остаться.

Ранее британский премьер заявил, выступая в парламенте, что правительство продолжит работу, несмотря на призывы к его отставке после расследования, связанного с «винными вечеринками». Джонсон извинился за мероприятия в резиденции, добавив, что об отставке правительства, на которой настаивают некоторые члены парламента, речь не идет.

Позднее Джонсон также отметил, что не планирует уходить в отставку, потому что считает такое решение безответственным, и не может бросить свой пост на фоне украинского кризиса и роста цен в Соединенном Королевстве.

Полиция решила оштрафовать Джонсона и министра финансов Риши Сунака за посещение вечеринки на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В Сети появились фотографии с мероприятия, на которых изображен глава кабмина, сидящий с супругой за столом недалеко от барной стойки.