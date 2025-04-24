«Больше не нужна»: в Польше резко высказались об Украине Mysl Polska: Украина нужна Польше как буферная зона с Россией

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Вопрос о российско-украинской границе или выходе к морю не имеет значения для Польши, заявил международный обозреватель издания Mysl Polska Марцин Скальски. По его словам, Киев интересен Варшаве только в качестве буферной зоны с Москвой.

В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России <...>. Украина Варшаве ни для чего больше не нужна, — говорится в статье.

Скальски утверждает, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина. Поэтому произошедшее ослабление Киева позволяет Варшаве диктовать ему свои условия и в области исторической политики, и в сфере экономики.

Обозреватель также отметил, что Польша граничит с Россией, страной со славянским населением, близким в культурном и языковом отношении. В данном случае это является уникальным случаем в ее истории, но этой возможностью Варшава даже не пытается воспользоваться.

Для россиян поляки также являются наиболее близким народом в географическом и культурном плане, продолжил Скальски. Но вместо выгодного культурного и экономического сотрудничества Польше навязывают идеи силового отнятия Калининграда у ядерной державы, посетовал обозреватель.

Ранее глава дипведомства Польши Радослав Сикорский заявил, что РФ должна беспокоиться о том, сможет ли удержать Хайсенвай — китайское название Владивостока. По данным ряда СМИ, политик намеренно использовал это слово, чтобы задеть РФ и ее президента Владимира Путина.