Больше десяти случаев британского коронавируса выявили в Нидерландах

Медики Нидерландов зафиксировали 11 случаев заражения выявленным в Великобритании штаммом коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Хуго де Йонге парламенту.
Несколько случаев заражения могут быть связаны со вспышкой COVID-19 в начальной школе в Роттердаме,
Поскольку вспышка в начальной школе оказалась ощутимой и многое о ней ещё неизвестно, Национальный институт здравоохранения (RIVM) вместе с муниципальной службой здравоохранения (GGD) в Роттердаме решили продолжить изучение этого кластера. Планируется проверить не только преподавателей и учеников, которые заразились, но также членов их семей, — подчеркнул он.
Всего было зарегистрировано по пять случаев в Амстердаме и Роттердаме, ещё один — в Неймегене. Власти планируют в ближайшее время начать изучение нескольких сотен образцов новой мутации коронавируса.
Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.
Как писал NEWS.ru, с 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией сроком на неделю. Оперативный штаб тщательно изучает ситуацию с коронавирусом в этой стране. По итогам её рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.