Больше десяти случаев британского коронавируса выявили в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/4ee09646-4918-11eb-a70d-fa163e074e61_660.jpg Нидерланды Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Медики Нидерландов зафиксировали 11 случаев заражения выявленным в Великобритании штаммом коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Хуго де Йонге парламенту.

Несколько случаев заражения могут быть связаны со вспышкой COVID-19 в начальной школе в Роттердаме, передаёт NL Times.

Поскольку вспышка в начальной школе оказалась ощутимой и многое о ней ещё неизвестно, Национальный институт здравоохранения (RIVM) вместе с муниципальной службой здравоохранения (GGD) в Роттердаме решили продолжить изучение этого кластера. Планируется проверить не только преподавателей и учеников, которые заразились, но также членов их семей, — подчеркнул он.

Всего было зарегистрировано по пять случаев в Амстердаме и Роттердаме, ещё один — в Неймегене. Власти планируют в ближайшее время начать изучение нескольких сотен образцов новой мутации коронавируса.

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.

Как писал NEWS.ru, с 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией сроком на неделю. Оперативный штаб тщательно изучает ситуацию с коронавирусом в этой стране. По итогам её рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.