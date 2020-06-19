Больше 700 украинских силовиков заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4491c77e-b268-11ea-bd67-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВС України/facebook.com

Министерство внутренних дел Украины сообщило о распространении коронавируса. Среди работников ведомства COVID-19 заболели 709 человек.

104 из них в настоящий момент продолжают лечение, 605 пациентов уже выздоровели, говорится на сайте ведомства.

Накануне глава Минздрава страны Максим Степанов объявил, что за прошедшие сутки был побит рекорд по числу новых случаев заражения. В течение этого периода заболел 921 человек. Таким образом, общее количество пациентов достигло 34 984 человек.

Как писал NEWS.ru, коронавирус был выявлен у жены президента Украины Елены Зеленской, она была госпитализирована. В связи с этим глава государства Владимир Зеленский перешёл на особый режим работы, ограничив количество контактов. Однако свои полномочия передавать никому не стал, так как это не предусмотрено Конституцией Украины.